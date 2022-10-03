«Вся семья в сборе»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» запечатлела сыновей-близнецов в их кроватках

Экс-участница реалити-шоу Юлия Ефременкова воссоединилась с новорожденными наследниками.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова плачет от счастья - врачи. наконец-то, разрешили ей находится вместе с новорожденными сыновьями.

Близнецы уже достаточно окрепли для того, чтобы не лежать в кювезах. В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась снимком, на котором запечатлела малышей, лежащих в кроватках. Мама и ее наследники отныне не будут разлучаться.

 

«С сегодняшнего дня вся семья в сборе», - подписала кадры Юлия Ефременкова.

Сыновья Юлии Ефременковой. Фото: соцсети

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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения. Когда врачи разрешат молодой маме и ее детям отправиться домой, пока неизвестно.

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