«Вся семья в сборе»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» запечатлела сыновей-близнецов в их кроватках

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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения. Когда врачи разрешат молодой маме и ее детям отправиться домой, пока неизвестно.