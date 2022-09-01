Вся семья Пресняковых вместе: Подольская запечатлела мужа, бабушек и дедушку на школьной линейке сына

Наталья Подольская строит карьеру певицы. Она выпустила множество хитов и даже ездила на «Евровидение». Уже 12 лет певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Они порой даже вместе выступают на сцене. Избранница подарила артисту двоих детей: Артемию уже семь лет, а Ивану только один годик.