Вся семья Пресняковых вместе: Подольская запечатлела мужа, бабушек и дедушку на школьной линейке сына

Наталья Подольская строит карьеру певицы. Она выпустила множество хитов и даже ездила на «Евровидение». Уже 12 лет певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.
Они порой даже вместе выступают на сцене. Избранница подарила артисту двоих детей: Артемию уже семь лет, а Ивану только один годик.
Недавно Наталья делилась кадрами из Испании. Там певица провела отпуск с детьми, мужем и сестрой. Но уже в августе она вернулась к работе и делались кадрами со съемок, где ей предлагали облачаться в платья и яркие костюмы. Однако Подольская переживала, так как этот 1 сентября стал особенным для ее семьи. Артемий впервые отправился в школу.
Для такого случая Наталья выбрала костюм цвета мокрый асфальт с длинной юбкой. Также джемпер с белым воротником дополнял образ.
Она оделась в одной гамме с первоклашкой. Так поступили и другие члены семьи. Артистка взяла с собой и младшего сына, которого облачилась в джинсы и куртку с капюшоном. Пришли поддержать маленького ученика и его родные: Нина Антоновна, Владимир Пресняков-старший, Елена Петровна.
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Подольская едва могла справиться с волнением. Однако потом она принимала поздравления. Поддержка родных ей помогла. Артемий вел себя спокойно. Он уже давно занимается танцами в школе Аллы Духовой, поэтому умеет найти общий язык в коллективе. Ему предстоит увлекательный учебный год.
Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что сын Владимира очень похож на своего дедушку.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская с семьей. Фото: соцсети звезды