Вся семья на одном фото: Лиза Кутузова из «Дома-2» поделилась редким кадром с мужем и двумя подросшими детьми

Бывшая участница «Дома-2» Лиза Кутузова не любит рассказывать о своей личной жизни. Семейные снимки в ее микроблоге появляются крайне редко.

У Лизы и ее мужа Ростислава Пирогова двое детей — дочка и сын, лица которых родители тоже прячут от поклонников.

В микроблоге Лиза Кутузова поделилась редким кадром, на котором запечатлела всю свою семью во время отдыха на Красной Поляне.

В кадре позируют четверо — Лиза, ее супруг Ростислав Пирогов и дети пары.