Вся семья на одном фото: Лиза Кутузова из «Дома-2» поделилась редким кадром с мужем и двумя подросшими детьми

Бывшая участница «Дома-2» Лиза Кутузова не любит рассказывать о своей личной жизни. Семейные снимки в ее микроблоге появляются крайне редко.
У Лизы и ее мужа Ростислава Пирогова двое детей — дочка и сын, лица которых родители тоже прячут от поклонников.
В микроблоге Лиза Кутузова поделилась редким кадром, на котором запечатлела всю свою семью во время отдыха на Красной Поляне.
В кадре позируют четверо — Лиза, ее супруг Ростислав Пирогов и дети пары.
«Активный отдых — это прям наша тема. Впервые мне посчастливилось попасть в горы летом. Всегда только зимой горнолыжка, а тут совсем другие ощущения», — написала Лиза Кутузова под фото.
Лиза Кутузова с мужем и детьми. Фото: соцсети
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Напомним, экс-участница проекта Лиза Кутузова и ее избранник Ростислав Пирогов поженились в апреле 2015 года. Пару с тех пор регулярно разводят. Однако, на самом деле, в отношениях Лизы и ее мужа все хорошо.