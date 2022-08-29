Вся правда: что связывало Прилучного и Брутян до свадьбы

На съемках, рассказывают люди из окружения «мажора», Павел Прилучный был очень внимательным к Зепюр Брутян, совсем не походил на брутала, которого обычно изображает в кино.

Звезды перестали скрывать отношения в мае 2022 года, неожиданно для всех начав выкладывать совместные фотографии в соцсети. Тогда-то народ и понял, что Мирослава Карпович была вовсе не «разлучницей», а «перевалочной базой».

25 августа пара сыграла свадьбу с классическом стиле — с белым платьем, фатой и приглашенными звездами для развлечения гостей.

Источник: woman.ru.