Вся правда: что связывало Прилучного и Брутян до свадьбы

Многие до сих пор считают, что у актеров — пиар-роман.
Актеры поженились 25 августа.

Актеры поженились 25 августа. Фото: социальные сети Павла Прилучного

 

Зепюр Брутян появилась в жизни Павла Прилучного, когда он еще был женат на Агате Муцениеце. В 2018 году пара встретилась в Калининграде, где проходили съемки первой части сериала «В клетке».

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На съемках, рассказывают люди из окружения «мажора», Павел Прилучный был очень внимательным к Зепюр Брутян, совсем не походил на брутала, которого обычно изображает в кино.

Звезды перестали скрывать отношения в мае 2022 года, неожиданно для всех начав выкладывать совместные фотографии в соцсети. Тогда-то народ и понял, что Мирослава Карпович была вовсе не «разлучницей», а «перевалочной базой».

25 августа пара сыграла свадьбу с классическом стиле — с белым платьем, фатой и приглашенными звездами для развлечения гостей.

Источник: woman.ru.

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