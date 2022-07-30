Вся красота в кадре: Каролина Севастьянова в купальнике возлежала на пляже, демонстрируя лучшее от природы

Каролина Севастьянова обожает находиться в центре внимания. Даже на пляже ей нет равных по красоте и изяществу. В очередной раз она это доказала, опубликовав в Сети фото на шезлонге.

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Красавица-гимнастка показала всю свою грацию и богатство, которыми ее одарила природы. Монокини с откровенным вырезом подчеркнул красивое декольте, а бесконечной длины ноги едва уместились в кадре.

Напомним, Севастьянова отдыхает в Монако, куда улетела весной после окончания второго сезона шоу «Звезды в Африке», в котором отважно принимала участие.