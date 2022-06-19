Вся искрится смехом, а волосы - еще светлее! Как сейчас выглядит подросшая дочка Пугачевой в Израиле

Лиза Галкина, как не раз говорил шоумен Максим Галкин, растет маленькой кокеткой - она любит модничать, примерять мамины шляпки и рассматривать то, что храниться в шкатулках, разные украшения, аксессуары. Так, еще в замке в подмосковной деревне Грязь дочка Аллы Пугачевой устраивала импровизированные дефиле, подражая стройным моделям на подиуме.
Кстати, Лиза участвовала и в настоящих показах под. Примадонна разрешила дочери принять участие в дефиле, которое устроила Галина Юдашкина. На подиуме Елизавета появилась в белоснежном платье и с фатой, словно маленькая подружка невесты.
Уже четвертый месяц Лиза Галкина с братиком Гарри и звездными родителями живет в Израиле. Тут они ведут самый обычный образ жизни: плавают в море, загорают на пляже, прогуливаются по пирсу, любуются парусниками. Совершенно не боясь того, что их подловят папарацци.
Лиза Галкина хорошеет день ото дня. Фото: личный архив
За время отдыха в Израиле дочка Аллы Пугачевой заметно подросла. На свежем фото с родителями и братиком Елизавета позирует с румяными щечками, на фоне загара пшеничные волосы малышки стали еще светлее. В будущем Лиза обещает стать первой красавицей. Вкупе с таким озорным взглядом и ангельским личиком дочка шоумена обладает, ко всему прочему, веселым нравом. Лиза не перестает восхищать поклонников своей детской непосредственностью. Избалованной ее точно не назовешь. Дочка Аллы Пугачевой старается и по дому взрослым помогать, и уроки делать без капризов.