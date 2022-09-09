«Встречаться с возрастными кавказцами и рожать от них»: вскрылась тайна личной жизни Лободы

Певица Светлана Лобода всячески скрывает свою личную жизнь. Кто именно является отцом ее младшей дочери Тильды, до сих пор неизвестно. Поскольку недавно вскрылось, что Тилль Линдеман был лишь пиар-прикрытием, за что получал баснословные гонорары от исполнительницы.

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Психолог и блогер Вероника Степанова убеждена, что тайны никакой и нет, все очень прозрачно и считывается исходя из поведения Лободы. Она объяснила, как на самом деле складывается ситуация.