«Встречаться с возрастными кавказцами и рожать от них»: вскрылась тайна личной жизни Лободы

Певица создавала флер секретности.
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн. Фото: Global Look Press

Певица Светлана Лобода всячески скрывает свою личную жизнь. Кто именно является отцом ее младшей дочери Тильды, до сих пор неизвестно. Поскольку недавно вскрылось, что Тилль Линдеман был лишь пиар-прикрытием, за что получал баснословные гонорары от исполнительницы.

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Психолог и блогер Вероника Степанова убеждена, что тайны никакой и нет, все очень прозрачно и считывается исходя из поведения Лободы. Она объяснила, как на самом деле складывается ситуация.

«У нее есть бесконечная тенденция встречаться с возрастными кавказцами женатыми и рожать от них детей, разные дети от разных мужиков. Соответственно, их нельзя презентовать, их надо скрывать. В данном случае она встречается с возрастным женатым человеком, активно поддерживающим Украину, и они сейчас на одной волне, но не может взять и объявить о нем всему миру», - разоблачила у себя на YouTube эксперт певицу.

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