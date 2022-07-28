«Он встречается»: источник рассказал, что происходит в личной жизни Брэда Питта

После расставания Брэда Пита и Анджелины Джоли множество поклонниц и журналистов по всему миру интересуются, как протекает личная жизнь 58-летнего актера.
Нашел ли он себе новую возлюбленную или, может, вернулся к Дженнифер Энистон? А вдруг помирился с бывшей супругой?
В новой публикации источник, близкий к актеру, рассказал, что творится в личной жизни голливудского красавчика.
«Брэд ужинает со своими младшими детьми, когда они все находятся в Лос-Анджелесе. Поскольку дети стали старше, у них есть своя жизнь и друзья. У Брэда с ними до сих пор довольно хорошие отношения», — прокомментировал инсайдер издание People семейные дела Питта.
«У Брэда есть его фильмы, у него есть Мираваль (винодельня во Франции, за которую он судится с бывшей женой. — Прим. авт.) и другие пристрастия. Он любит архитектуру, любит творчество. Он живет своей лучшей жизнью в данных обстоятельствах».
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А что касается свиданий с женщинами, то знакомый актера рассказал следующее.
«У него есть большая группа вычурных друзей в Лос-Анджелесе, с которыми он тусуется. Он встречается, но не в серьезных отношениях».
Напомним, в начале 2022 года Питту приписывали отношения с певицей, которая значительно младше него.