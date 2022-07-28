«Он встречается»: источник рассказал, что происходит в личной жизни Брэда Питта

После расставания Брэда Пита и Анджелины Джоли множество поклонниц и журналистов по всему миру интересуются, как протекает личная жизнь 58-летнего актера.

Нашел ли он себе новую возлюбленную или, может, вернулся к Дженнифер Энистон? А вдруг помирился с бывшей супругой?

В новой публикации источник, близкий к актеру, рассказал, что творится в личной жизни голливудского красавчика.