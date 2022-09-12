«Вставляйте везде»: Харламов озвучил сумму своих заработков на телевидении

Как заметил Харламов, он любит поесть. «У меня правильные сосиски. Что касается личной жизни, то после восьми лет в браке сейчас лучше побыть одному», - заявил Гарик Харламов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Гарик Харламов, по слухам, расстался со своей невестой актрисой Катериной Ковальчук. Юморист недавно отмечал, что хочет побыть один.