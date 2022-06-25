Всплыли жуткие подробности о том, как Шатунов выпил перекись водорода и потерял голос

Во время записи главного хита группы «Ласковый май» «Белые розы» произошел неприятный инцидент: Юрий Шатунов перепутал бутылки и глотнул перекись водорода. Оплошность обошлась певцу слишком дорого.

Как уточняет «Комсомольская правда», артист отпил из бутылки, в которой была смесь для дискотечного дыма. Музыканту мгновенно стало плохо.

«Скорая» госпитализировала юную звезду. Из-за попадания перекиси в гортань Шатунов потерял голос, на восстановление которого ушло минимум два месяца.

Ранее создатель хита «Белые розы» Сергей Кузнецов вспомнил, как выкрал певца Юру Шатунова из детдома.

Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы.

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