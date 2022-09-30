Всплыла правда о суррогатной матери двойняшек Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева во второй раз стала мамой, когда ей было уже за 60. Шоумен Максим Галкин* не скрывает, что именно Примадонна настояла на том, чтобы они подыскали суррогатную мать.
Певица понимала, что возлюбленный когда-нибудь захочет стать отцом. И не стала оттягивать этот момент. Она поговорила с мужем, убедив его в том, что им нужен ребенок. Пара долго подыскивала ту, что подарит им малыша.
Однако вместо одного ребенка у пары появились двойняшки Гарри и Лиза. О том, что Пугачева и Галкин* говорятся стать родителями, знала только Кристина Орбакайте.
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Дети Аллы Пугачевой — двойняшки Гарри и Лиза. Фото: личный архив
Психолог Вероника Степанова пролила свет на личность суррогатной матери двойняшек Примадонны и Максима Галкина*.
«Муж, который на двести лет ее моложе... но искренне любит свою Аллочку в 73 года. И вот их детки, которых какая-то украинская женщина выносила», — говорила Степанова о той, что родила Примадонне двойняшек.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам «СтарХит», YouTube-шоу «Психолог Вероника Степанова»