Всплыла правда о суррогатной матери двойняшек Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева во второй раз стала мамой, когда ей было уже за 60. Шоумен Максим Галкин* не скрывает, что именно Примадонна настояла на том, чтобы они подыскали суррогатную мать.

Певица понимала, что возлюбленный когда-нибудь захочет стать отцом. И не стала оттягивать этот момент. Она поговорила с мужем, убедив его в том, что им нужен ребенок. Пара долго подыскивала ту, что подарит им малыша.

Однако вместо одного ребенка у пары появились двойняшки Гарри и Лиза. О том, что Пугачева и Галкин* говорятся стать родителями, знала только Кристина Орбакайте.

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