Всплыла правда о суррогатной матери двойняшек Пугачевой и Галкина*

Примадонна сама настояла на том, чтобы у ее мужа юмориста появились дети.

Максим Галкин* с дочкой Лизой в Юрмале. Фото: личный архив

Алла Пугачева во второй раз стала мамой, когда ей было уже за 60. Шоумен Максим Галкин* не скрывает, что именно Примадонна настояла на том, чтобы они подыскали суррогатную мать.

Певица понимала, что возлюбленный когда-нибудь захочет стать отцом. И не стала оттягивать этот момент. Она поговорила с мужем, убедив его в том, что им нужен ребенок. Пара долго подыскивала ту, что подарит им малыша.

Однако вместо одного ребенка у пары появились двойняшки Гарри и Лиза. О том, что Пугачева и Галкин* говорятся стать родителями, знала только Кристина Орбакайте.

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Дети Аллы Пугачевой двойняшки Гарри и Лиза. Фото: личный архив

Психолог Вероника Степанова пролила свет на личность суррогатной матери двойняшек Примадонны и Максима Галкина*. 

«Муж, который на двести лет ее моложе... но искренне любит свою Аллочку в 73 года. И вот их детки, которых какая-то украинская женщина выносила», — говорила Степанова о той, что родила Примадонне двойняшек.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам «СтарХит», YouTube-шоу «Психолог Вероника Степанова»

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