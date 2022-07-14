«Всплеск эмоций»: накануне юбилея Григорий Лепс презентовал арт-проект

День рождения Григорий Лепс отметит 16 июля. Ему исполнится 60 лет. Накануне юбилея артист затеял несколько важных мероприятий. 15 июля у него состоится сольный концерт в «Лужниках», а 13-го в Музее победы он презентовал арт-проект «Голос Пальцы». Вплоть до 25 августа посетители смогут увидеть авторские картины Григория Лепса. Сделаны они в стиле абстракционизма.
«Да, баловство все это. Мы не можем быть профессионалами во всем. Это просто маленький всплеск эмоций, который больше не повторится. Так, по большому счету останется для смеха», - цитирует Лепса «Комсомольская правда».
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Лепс признался, что идея пришла во время проекта «Голос». На прослушиваниях он часто брал листок бумаги и рисовал пальцы. Один из таких рисунков увидел художник Григорий Гукасов, после чего родилась наша идея воссоздать этот рисунок на большом полотне в стилистике итальянского художника - сюрреалиста Альберто Савиньо.