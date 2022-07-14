«Всплеск эмоций»: накануне юбилея Григорий Лепс презентовал арт-проект

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Лепс признался, что идея пришла во время проекта «Голос». На прослушиваниях он часто брал листок бумаги и рисовал пальцы. Один из таких рисунков увидел художник Григорий Гукасов, после чего родилась наша идея воссоздать этот рисунок на большом полотне в стилистике итальянского художника - сюрреалиста Альберто Савиньо.