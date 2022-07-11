Вслед за венским пентхаусом: Нетребко продает свои апартаменты в Нью-Йорке

Звезда мировой оперы Анна Нетребко давно обосновалась в Европе, где сделала блестящую карьеру. Она получила австрийское гражданство и много лет жила в Вене в роскошном пентхаусе в центре столицы. Но на днях она его продала, закатив прощальную вечеринку в квартире.

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А теперь известно, что Нетребко продает еще одну заграничную недвижимость – квартиру в Нью-Йорке. Роскошные апартаменты с видом на Гудзон уже обсуждались в прессе, когда певица заявила, что «квартиры больше нет». Оказалось, что сейчас квартира находится в списке объявлений на местном сайте недвижимости, сообщает YouTube-канал «Бюро».

Цена апартаментов дивы 7,5 млн рублей. Жилплощадь являет собой две объединенные квартиры на 32 этаже на Манхэттене. Это 9 комнат - 4 спальни, 2 кухни, 5 ванных комнат.

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