Вслед за Кравченко: звезда «Сватов» Добронравов высказался о «черном списке» Кошмал

Молодая актриса записала экс-коллег по комедии в свои враги.
Федор Добронравов

Федор Добронравов. Фото: Global Look Press

Актриса Анна Кошмал, прославившаяся по сериалу «Сваты», на днях обнародовала свой «черный список» российских звезд, которых назвала своими врагами.

Среди знаменитых фамилий оказались и Федор Добронравов с Татьяной Кравченко. Экранная бабушка Кошмал не сдержала эмоций и назвала ее подлой.

Известна и реакция ее коллеги.

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Федору Добронравову тоже задали вопрос, что он думает по поводу скандальных выпадов Анны Кошмал. Тема для него неприятная, актер ответил Woman.ru: «Первый раз слышу. Понятия не имею».

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