Вслед за Кравченко: звезда «Сватов» Добронравов высказался о «черном списке» Кошмал

Актриса Анна Кошмал, прославившаяся по сериалу «Сваты», на днях обнародовала свой «черный список» российских звезд, которых назвала своими врагами.

Среди знаменитых фамилий оказались и Федор Добронравов с Татьяной Кравченко. Экранная бабушка Кошмал не сдержала эмоций и назвала ее подлой.

Известна и реакция ее коллеги.