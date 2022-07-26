Вслед за Кравченко: звезда «Сватов» Добронравов высказался о «черном списке» Кошмал

Актриса Анна Кошмал, прославившаяся по сериалу «Сваты», на днях обнародовала свой «черный список» российских звезд, которых назвала своими врагами.
Среди знаменитых фамилий оказались и Федор Добронравов с Татьяной Кравченко. Экранная бабушка Кошмал не сдержала эмоций и назвала ее подлой.
Известна и реакция ее коллеги.
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Федору Добронравову тоже задали вопрос, что он думает по поводу скандальных выпадов Анны Кошмал. Тема для него неприятная, актер ответил Woman.ru: «Первый раз слышу. Понятия не имею».