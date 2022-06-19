Вслед за бабушкой: чеченский внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров покинул Россию

Наследник известного семейства, младший сын певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров сообщил, что находится не в России.
В микроблоге молодой человек поделился кадрами, на которых запечатлен в столице Франции Париже.
Здесь Дени Байсаров намерен провести некоторое время. Планы, по словам Дени Байсарова, на Париж у него большие. Отдых и общение с друзьями внук Аллы Пугачевой намерен совмещать с удаленной работой.
«Я уже в Париже, - рассказал в микроблоге Дени Байсаров. - Планы на эти дни – увидеться с друзьями, пройтись по всему городу, ходить по галереям и музеям, наслаждаться искусством и архитектурой, работать на дистанции».
Напомним, сама Алла Пугачева покинула Россию уже почти четыре месяца назад. Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой живет в Израиле. Максим Галкин начал в этой стране активную концертную деятельность.
Смотрите также