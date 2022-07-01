Вслед за Аллой Пугачевой: Жанна Бадоева уехала в Израиль

Телеведущая Жанна Бадоева обожает путешествия. На этот раз из Италии, где она уже несколько лет живет с мужем-бизнесменом, Жанна Бадоева отправилась в Израиль.
Несколько дней, проведенных в Тель-Авиве впечатлили и вдохновили Жанну Бадоеву. Она призналась, что этот город умеет влюбить в себя с первого взгляда.
«Пока, пока, Тель-Авив! Сумасшедший город, который живет 24/7. С красивыми, открытыми, доброжелательными людьми… Очень, очень вкусный (после итальянской кухни сразу на первом месте), насыщенный, демократичный», — рассказала Жанна Бадоева.
Правда, телезвезда упомянула и про минусы. Здесь нет ее любимого кофе. Зато есть огромные тараканы.
«Тараканы огромные, с усами, и самое страшное — они летают! После встречи с таким купила успокаивающие капли, но мне сказали, что в апреле-мае их нет! Поэтому следующий мой приезд готовлю на эти даты», — поделилась в микроблоге Жанна Бадоева.
Стоит отметить, что Жанна Бадоева — не единственная знаменитость, которая за последнее время побывала в Израиле. Уже четыре с лишним месяца здесь живут Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой. В Израиле обосновался и Андрей Макаревич, не так давно вновь ставший отцом.
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