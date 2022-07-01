Вслед за Аллой Пугачевой: Жанна Бадоева уехала в Израиль

Телеведущая Жанна Бадоева обожает путешествия. На этот раз из Италии, где она уже несколько лет живет с мужем-бизнесменом, Жанна Бадоева отправилась в Израиль.

Несколько дней, проведенных в Тель-Авиве впечатлили и вдохновили Жанну Бадоеву. Она призналась, что этот город умеет влюбить в себя с первого взгляда.

«Пока, пока, Тель-Авив! Сумасшедший город, который живет 24/7. С красивыми, открытыми, доброжелательными людьми… Очень, очень вкусный (после итальянской кухни сразу на первом месте), насыщенный, демократичный», — рассказала Жанна Бадоева.

Правда, телезвезда упомянула и про минусы. Здесь нет ее любимого кофе. Зато есть огромные тараканы.