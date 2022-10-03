Вскрылось, почему Меладзе брал в «ВИА Гру» только бедных девушек: «Сказал им раздеться – разделись»

По словам Лаврова, Меладзе выступал эдаким Карабасом-Барабасом, который выпускал на сцену своих «кукол», собирал за них отличный гонорар и выдавал им за это сущие копейки. И, поскольку девушки были не очень прихотливы, вполне довольствовались теми грошами, на которые расщедривался их продюсер.

«Они его слушались беспрекословно. Сказал им, как одеться - они подчинились. Сказал им раздеться – разделись», - поведал КП Лавров.

Единственное крупное вложение средств, на которое делал ставку Меладзе, были клипы. В них певицы представлялись королевами. Именно этот образ хотели видеть олигархи на своих вип-вечеринках, приглашая девушек. Стоило одно такое выступление в пору Нади Грановской, Веры Брежневой и Анны Седоковой 25 тысяч долларов. Почти все шло в карман Константина Меладзе. Артистки же скромно ездили экономом и носили дешевые вещи вне сцены.