«Вскрылось истинное нутро»: Тиграна Салибекова из «Дома-2» высмеяли за роман с мамой Клавы Безверховой

Подписчики тут же осудили Тиграна Салибекова. По их мнению, отец троих сыновей не имеет права вести себя подобным образом.

«Тигран, сколько будешь позориться, собирать всех подряд. Отец 3 мальчиков еще... Пример мужчины... Смотреть неприятно уже. Раньше я тобой восхищалась, видимо, Юля все же правильный выбор сделала.

Интересно, как это оценивают твои родители, твою нынешнюю жизнь... Или ради денег так можно подпортить свою репутацию?», «Считаете вы достойный пример своим сыновьям?», «Вот и вскрылось истинное нутро. По бабушкам теперь только. А кому еще нужен такой мужчина... Та пишет, мол, кроме дружбы у них нет ничего. Ну, с такими да, только «дружить», - высказались в Сети.