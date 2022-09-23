Вскрылось гражданство: Басков заявил о недвижимости за границей

Наряду с вечной подозреваемой в переезде Ксенией Собчак с некоторых пор внезапно стала фигурировать и личность Николая Баскова. Ходили слухи, что у музыканта есть роскошный дом в 400 квадратов в турецкой Анталье. Однако артист заверил своих поклонников – это не правда. Также он открестился от того, что может иметь паспорт иной страны кроме России.

«Не в курсе про недвижимость остальных, но еще раз хочу сказать, что у меня нет и никогда не было недвижимости заграницей, счетов и другого гражданства», - уверенно заявил Николай Басков в своем телеграме.