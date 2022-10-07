Вскрылась правда: Узерли ушла из «Великолепного века» из-за мести продюсера

Во многих интервью актриса, исполняющая главную роль в турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли, рассказывала, что покинула проект из-за нервного напряжения.

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По словам звезды, ее героиня Хюррем требовала слишком много энергии, из-за чего она фактически стала терять собственную личность. Это оказалось невыносимым, и она, бросив все, сбежала в Германию. А на ее место пригласили более возрастную актрису Вахиде Перчин.

Однако, как сообщает Еllegirl.ru со ссылкой на инсайдеров, на самом деле причина была более прозаичной: Мерьем Узерли не нравилось, что ее партнер по съемочной площадке Халит Эргенч получает больший гонорар за работу в сериале.

Она решила поставить продюсеру Тимуру Савджи ультиматум: либо он повышает ее заработок, либо она покидает «Великолепный век». Выбор оказался не в пользу Мерьем Узерли.