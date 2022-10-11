Вскрылась пикантная особенность: Бузова рассказала, кому позволяет себя бить

Известный блогер Лена Миро недавно посмеялась в своем ЖЖ над Ольгой Бузовой. Акула пера убеждена, что у артистки есть талант — делать все через одно место.
Все, за что она не возьмется, звезда умудряется испортить и выполнить плохо, полагает Миро.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Она неважно поет, отвратительно играет на сцене, коряво танцует на пилоне, плохо ведет шоу… — этот список можно продолжать. Но главное — Ольга Бузова делает все с упоением и в полной убежденности, что хороша во всех своих проявлениях.
Вместе с тем Ольга Бузова считает, что обладает еще одним качеством — змеиным характером. Как он проявляется, знаменитость красочно описала в своем телеграме, выставив мем с «мудрым» диалогом:
— Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят…
— Передайте им, что когда меня нет, они могут меня даже бить.