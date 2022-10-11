Вскрылась пикантная особенность: Бузова рассказала, кому позволяет себя бить

Известный блогер Лена Миро недавно посмеялась в своем ЖЖ над Ольгой Бузовой. Акула пера убеждена, что у артистки есть талант — делать все через одно место.

Все, за что она не возьмется, звезда умудряется испортить и выполнить плохо, полагает Миро.

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