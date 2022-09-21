«Вскоре будет скандал с домашним насилием»: какой жест Прилучного по отношению к Брутян выдает в нем абьюзера, рассказала психолог

Молодожены Павел Прилучный и Зепюр Брутян изо всех сил транслируют, как сильно они влюблены и как безумно счастливы рядом друг с другом.

Одни поклонники радуются за них, другие осторожничают, помня, как вел себя Павел Прилучный с бывшей женой Агатой Муцениеце.

По их мнению, Павел Прилучный не изменился и сейчас выдает себя жестами. Так, в Сети рассматривают видео, на котором Прилучный схватил Брутян за шею.