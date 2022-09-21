«Вскоре будет скандал с домашним насилием»: какой жест Прилучного по отношению к Брутян выдает в нем абьюзера, рассказала психолог

Молодожены Павел Прилучный и Зепюр Брутян изо всех сил транслируют, как сильно они влюблены и как безумно счастливы рядом друг с другом.
Одни поклонники радуются за них, другие осторожничают, помня, как вел себя Павел Прилучный с бывшей женой Агатой Муцениеце.
По их мнению, Павел Прилучный не изменился и сейчас выдает себя жестами. Так, в Сети рассматривают видео, на котором Прилучный схватил Брутян за шею.
«Бессознательный жест Прилучного — схватить молодую жену за шею — выдает в нем классического абьюзера. Вскоре мы можем услышать об очередном скандале с домашним насилием», — уверена популярный блогер-психолог Вероника Степанова.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян на своей свадьбе: этот жест молодого мужа говорит о многом. Фото: скрин видео
А вот психолог и коуч Марина Гладышева не так категорична в своих прогнозах.
«Класть руки на шею другому значит проявлять контроль, демонстрировать собственное доминирование. Так Павел Прилучный показывает, что он главный в отношениях, проявляет собственную силу», — отметила Марина Гладышева.
Специалист считает, что этот брак может быть счастливым и долгим, если Зепюр Брутян не будет строптива и не станет конкурировать с мужем Павлом Прилучным.
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По материалам kp.ru