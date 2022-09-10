«Всерьез не относился»: Галкина призвали срочно покаяться

Известный российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий заявил о том, что у Максима Галкина все еще есть шансы вернуться в Россию. Ему нужно сделать только одну важную вещь.

«Если Максим покается и лоб себе разобьет, то его великодушно простят. Я к нему никогда всерьез не относился, пока нас Алла Борисовна не познакомила. Я обнаружил, что он не только остроумный, но и умный.

Каким образом будут складываться отношения внутри семьи — сказать сложно. Не ожидал, что события там примут такой оборот», - заявил Троицкий в программе «И грянул Грэм».

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Алла Пугачева, напомним, вернулась в Россию на прошлой неделе вместе с детьми. Максим Галкин остался за границей, сейчас он дает концерты, чтобы заработать деньги.