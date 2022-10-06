«Всем учителям в моей жизни»: Орбакайте впервые после отъезда Пугачевой сделала заявление

Певица долгое время молчала.
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

51-летнюю Кристину Орбакайте многие потеряли из виду. Артистка пропала после смерти Бориса Моисеева и даже не пришла на его похороны, а ведь он называл ее дочкой и при жизни отписал долю в наследстве. Отъезд матери звезды, Аллы Пугачевой, в Израиль тоже не стал для Орбакайте поводом как-то проявить себя.

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И лишь сейчас Кристина Орбакайте прервала молчание. Она объявилась в Сети и сделала заявление.

Причиной, побудившей Орбакайте прервать молчание, стал День учителя. Она показала своих любимых педагогов – преподавателей музыки и физики.

«Спасибо за вашу мудрость и терпение. Передаю свое глубочайшее уважение всем учителям в моей жизни и всем, кто выбрал это призвание», - заявила звезда.

 

 

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