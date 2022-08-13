«Всем бы такие ножки»: Волочкова показала любимые упражнения на растяжку

Балерина записала тренировку на видео.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова много времени уделяет тренировкам и пытается приобщить к спорту поклонников. На одном из видео балерина показала ряд любимых упражнений на растяжку.

«Несколько несложных упражнений дня на пресс и растяжку под мою песню "Буду я с тобою счастлива"», — написала артистка.

 

 

Пользователи по достоинству оценили труды Волочковой.

«Умница, всегда в форме»; «Всем бы такие ножки»; «Сколько же трудов вложено в эту фигуру! Восхищаюсь тобой, Настя»; «Хейтеры, поучитесь, вместо того, чтобы вечно критиковать. Сами на шпагат сели бы»; «Спасибо за отличный комплекс и мотивацию», — высказались они.

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