«Всем спасибо!»: Пегова показала кадры из роддома с новорожденным на руках

Ирина Пегова после развода с Дмитрием Орловым в 2011 году старается свою личную жизнь охранять от людских глаз, поэтому о ее отношениях с противоположным полом практически ничего не слышно.

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Да и в целом впечатление по соцсетям артистки создается такое, что всю свою жизнь она посвятила дочке Татьяне от экс-мужа и работе.

Поэтому когда 44-летняя звезда выставила в Сеть фото с младенцем на руках из роддома, некоторые фолловеры опешили. Неужели у Ирины Пеговой родился малыш?

Но все оказалось гораздо более тривиальным — актриса сделала снимок во время съемок сериала «Акушерки».