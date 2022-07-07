«Всем на всех пофиг»: Илья Прусикин рассказал о своей жизни в Америке

Музыкант Илья Прусикин из группы Little Big в интервью Би-би-си рассказал о своей жизни в США.
«Америка — культурная страна. Здесь есть место каждому. В Америке не важно кто ты: русский, мексиканец, американец, африканец. Всем на всех пофиг. В хорошем смысле. Занимайся своим делом, а я занимаюсь своим. Ты русский — хорошо. А я вот американец. А я мексиканец. Ну и хорошо, классно».
По словам Ильи Прусикина, он не увидел в США плохого отношения к себе.
«В Америке нет отмены русской культуры. Я не видел ни разу. В Нью-Йорке проходят спектакли Барышникова. Где отмена русской культуры», — заявил Илья Прусикин.
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Напомним, что Илья Прусикин еще в начале марта уехал из России. В родную страну он пока возвращаться не планирует.