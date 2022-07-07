«Всем на всех пофиг»: Илья Прусикин рассказал о своей жизни в Америке

По словам Ильи Прусикина, он не увидел в США плохого отношения к себе.

«В Америке нет отмены русской культуры. Я не видел ни разу. В Нью-Йорке проходят спектакли Барышникова. Где отмена русской культуры», — заявил Илья Прусикин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Илья Прусикин еще в начале марта уехал из России. В родную страну он пока возвращаться не планирует.

Смотрите также