«Всем было глубоко параллельно»: Чурикова назвала причины провала «Новой Фабрики звезд»

Далее Яна Чурикова пошутила: «Ну и, конечно, эта программа провалилась, потому что не я ее вела», — заявила телеведущая.

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Напомним, что проект «Новая Фабрика звезд» вышел в эфир в 2017 году. Он не имел заметного успеха на телевидении.