«Всем было глубоко параллельно»: Чурикова назвала причины провала «Новой Фабрики звезд»

Телеведущая Яна Чурикова в эфире своей программы «Фабрика с Яной Чу» объяснила, почему провалился проект «Новая Фабрика звезд».
«Она провались, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там ни пели, всем было уже глубоко параллельно. Давайте по-честному».
Далее Яна Чурикова пошутила: «Ну и, конечно, эта программа провалилась, потому что не я ее вела», — заявила телеведущая.
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Напомним, что проект «Новая Фабрика звезд» вышел в эфир в 2017 году. Он не имел заметного успеха на телевидении.