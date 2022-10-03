«Вселенная подарила мне деда Федю!»: Кошмал отреклась от Добронравова, наплевав на «родню» из «Сватов»

Еще совсем недавно Анна Кошмал признавалась в привязанности к сериальному дедушке Ивану Будько, одаривая благодарностями звездных коллег по «Сватам». Позже актриса «переобулась в воздухе», сменив риторику. Анна дала понять, что теперь и знать не хочет о сериальной родне, в частности, Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко.

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А вот что совсем недавно писала Анна Кошмал в адрес актера, сыгравшего Ивана Будько. Звезда «Сватов» называла Федора Добронравова едва ли не родным дедушкой.