«Вселенная подарила мне деда Федю!»: Кошмал отреклась от Добронравова, наплевав на «родню» из «Сватов»

Актриса рассыпалась в благодарностях перед сериальным дедушкой Иваном Будько. А потом наступила на горло собственной песне...

Анна Кошмал. Фото: личный архив

Еще совсем недавно Анна Кошмал признавалась в привязанности к сериальному дедушке Ивану Будько, одаривая благодарностями звездных коллег по «Сватам». Позже актриса «переобулась в воздухе», сменив риторику. Анна дала понять, что теперь и знать не хочет о сериальной родне, в частности, Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко.

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А вот что совсем недавно писала Анна Кошмал в адрес актера, сыгравшего Ивана Будько. Звезда «Сватов» называла Федора Добронравова едва ли не родным дедушкой.

«Родного заботливого дедушки у меня никогда не было, так что Вселенная подарила мне деда Федю! Люблю, очень! Буду сильно скучать!» — писала Кошмал, говоря о своей привязанности к Федору Добронравову.

Федор Добронравов и Анна Кошмал. Фото: кадр из сериала «Сваты»

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