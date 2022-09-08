Всех водили за нос? Павел Прилучный проболтался, как давно женат и обвенчан с Зепюр Брутян

Павел Прилучный выдал правду о том, когда на самом деле он женился и обвенчался с Зепюр Брутян. Так, все произошло еще весной. А вот свадебный пир на весь мир актер закатил летом, собрав на вечеринке близких друзей. Не зря на отдыхе с Зепюр «мажор» сверкал обручальным колечком. На тот момент парочка уже поженилась. Хотя СМИ писали, что их роман это всего лишь пиар-ход.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Прилучный не только узаконил отношения с Зепюр, они также обвенчались. И теперь актриса собирается подарить возлюбленному сына, который непременно будет похож на него и лапочку-дочку.
«Да, мы расписались и обвенчались еще весной. Это была свадьба для себя, в узком семейном кругу. Среди гостей были только наши родственники и мой самый близкий друг. Я считаю, что такой и должна быть настоящая свадьба. А праздник для всех мы решили устроить в конце лета», — отметил Прилучный.
По материалам Hello!