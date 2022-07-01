«Всех обнимаю, жму руку»: Карпович — о личной жизни после свадьбы Прилучного и Брутян

Как отметила актриса, про нее много всего придумывают журналисты.
Мирослава Карпович

Мирослава Карпович. Фото: Global Look Press

Актриса Мирослава Карпович высказалась о своей личной жизни после свадьбы бывшего возлюбленного актера Павла Прилучного и актрисы Зепюр Брутян.

«Про меня так здорово все в Интернете и на новостных порталах придумывают! Давайте не будем отнимать у людей поле для творчества. Всех обнимаю, жму руки, люблю, конечно. Мира».

Как отметила Мирослава Карпович, в этой жизни она умеет абсолютно все. «Я же женщина или где?» — заметила звезда сериала «Папины дочки», сообщает hellomagrussia.ru.

Напомним, что Павел Прилучный и звезда сериала «В клетке» Зепюр Брутян сыграли свадьбу несколько месяцев назад. Правда, некоторые поклонники считают, что это всего лишь пиар. Возможно, Прилучный по-прежнему вместе с Карпович.

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