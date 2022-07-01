«Всех обнимаю, жму руку»: Карпович — о личной жизни после свадьбы Прилучного и Брутян

Как отметила Мирослава Карпович, в этой жизни она умеет абсолютно все. «Я же женщина или где?» — заметила звезда сериала «Папины дочки», сообщает hellomagrussia.ru.

Напомним, что Павел Прилучный и звезда сериала «В клетке» Зепюр Брутян сыграли свадьбу несколько месяцев назад. Правда, некоторые поклонники считают, что это всего лишь пиар. Возможно, Прилучный по-прежнему вместе с Карпович.

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