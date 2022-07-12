Всех, кто получает пенсию на банковскую карту, подстерегает опасность: новый вид обмана пенсионеров

В стране участились случаи нового обмана пенсионеров, получающих деньги на банковскую карту. Схема мошенников проста, но попасть в нее может любой.

Как рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева сайту Primpress, ситуация, которой пенсионерам стоит опасаться, случается в тот момент, когда они приходят в банк или торговый центр снимать наличные. К ним подходят посторонние и просят помочь с банковской картой – якобы застряла у них в банкомате или, наоборот, нужно вставить в разъем.

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Пенсионерам не стоит терять бдительности при таких просьбах и тем более не пытаться доставать по просьбе просящего гражданина наличные деньги из раздатчика банкомата после операции. В этом случае злоумышленник может обвинить пенсионера в попытке украсть эти деньги и начнет угрожать полицией. Доказать, что человек не имел никакого преступного намерения насчет чужих денег, будет непросто – отпечатки его пальцев уже оставлены. И тогда с пенсионера могут требовать откупиться деньгами, человек просто вынужден отдавать все, что у него есть. Поэтому будьте бдительны!

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