Всех артистов знают четыре человека: как участникам шоу «Маска» удается сохранять анонимность

Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн оказался в числе четырех счастливчиков, кому имена участников «Маски» были известны с самого начала. Однако есть еще и другие люди, знающие чуть больше других.

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По словам Вайнштейна, над проектом работает огромная команда из полусотни человек. За каждым из артистов закреплены два специалиста, которым, конечно же, известно, кто скрывается под маской.

Благодаря их слаженной и профессиональной работе участникам шоу удается оставаться неизвестными, уверяет Вайнштейн. Анонимность артистам обеспечивает также заключенный контракт, по условиям которого они не имеют права разглашать даже сам факт своего участия в проекте.

Источник: «Вокруг ТВ».