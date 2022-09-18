Всего три слова: что сказала Рената Литвинова после признаний Аллы Пугачевой

Известная певица Алла Пугачева в это воскресенье, 18 сентября, сделала громкое заявление. Примадонна впервые сформулировала свое отношение к событиям происходящим в мире.

Реакция на слова Аллы Пугачевой со стороны знаменитостей разная. Одни представители селебрити осудили Аллу Борисовну, другие - поддержали.

Ко вторым примкнула известная актриса и режиссер Рената Литвинова, которая уже несколько месяцев живет во Франции.

«Алла, мое уважение», - написала Рената Литвинова в телеграм-канале, разместив заявление Пугачевой.

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Напомним, в нем Алла Пугачева обратилась к Минюсту РФ с просьбой внести ее в реестр иноагентов вслед за мужем, Максимом Галкиным*.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарная со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева», - написала Алла Пугачева.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.