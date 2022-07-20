«Всего раз в день»: Яна Кошкина призналась, что изнуряет себя голодом

Звезда «Домашнего ареста» Яна Кошкина рассказала, что буквально изнуряет себя голодом. Девушка тщательно следит за фигурой и не позволяет себе лишнего.

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«Я не завтракаю. Пью кофе. И вообще ем один раз в день, когда выдается время. Иногда смотрю на людей, которые красиво накрывают на стол, у них там первое, второе, третье, и думаю: откуда у них столько времени?» - заявила Кошкина Teleprogramma.pro.