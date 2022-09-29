«Всего-то правильный взмах ресниц»: Наталья Подольская поделилась женской мудростью

Певица Наталья Подольская поделилась со своими подписчиками в соцсети утренним мемом. Она опубликовала картинку, на которой изображена грозная представительница семейства кошачьих. Надпись на картинке гласит:
«Нет никакого смысла орать на своего мужика, если ты не умеешь смотреть на него вот так: «Хана тебе, котик!»
От себя Наталья добавила следующую фразу:
«Женская мудрость: всего-то правильный взмах ресниц».
Вероятно, тем самым певица хотела сказать, что у них с Владимиром Пресняковым до криков дело не походит, ведь она, как действительно мудрая женщина, умеет добиваться желаемого одним лишь взглядом.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков – младший женаты уже 12 лет и живут душа в душу. В их семье подрастают два сына — семилетний Артемий и Иван, которому в октябре исполнится два года.
Наталья Подольская опубликовала смешную картинку. Фото: соцсети