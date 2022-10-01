Всего миллиард рублей: Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь, построенный Галкиным*

Алла Пугачева давно завоевала любовь публики. Однако уже редко дает концерты, предпочитая выступать только для друзей в близком кругу. Певица посвящает себя воспитанию двойняшек Лизе и Гарри. В этом году артистка возила из в Израиль и Юрмалу. Но к началу осени она вернулась и отвела малышей в школу.
Примечательно, что Алла Борисовна успела проведать друзей, пополнить гардероб и показать детям Красную площадь. Однако в конце сентября певица снова уехала с малышами в Израиль. Ее машина была замечена по дороге в аэропорт. По некоторым данным, она обратный билет не брала.
Теперь стало известно, что Примадонна приезжала не просто так. Она выставила на продажу замок в деревне Грязь, где растила детей. В свое время этот громадный дом построил Максим Галкин*. Там есть башня с видом на поля, стеклянный пол на втором этаже, антикварная люстра, потолок в виде картин и другие уникальные вещи. За роскошное поместье пара просит всего миллиард рублей.Особенно там красиво зимой, когда сад накрывает снежное покрывало.
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Пока покупатель такого уникального замка не нашелся. Также стало известно, что Пугачева забрала документы двойняшек из 1-й московской гимназии в Липках, вместе с табелями успеваемости. Теперь у нее есть все, чтобы пристроить их в новое учебное заведение в Израиле. Пока за замком приглядывает внук Примадонны Никита Пресняков, пишет Mash. Максим Галкин* в это время продолжает гастролировать по миру.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.