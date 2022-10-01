Всего миллиард рублей: Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь, построенный Галкиным*

Теперь стало известно, что Примадонна приезжала не просто так. Она выставила на продажу замок в деревне Грязь, где растила детей. В свое время этот громадный дом построил Максим Галкин*. Там есть башня с видом на поля, стеклянный пол на втором этаже, антикварная люстра, потолок в виде картин и другие уникальные вещи. За роскошное поместье пара просит всего миллиард рублей.Особенно там красиво зимой, когда сад накрывает снежное покрывало.

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