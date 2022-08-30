Всего 20 минут - и готово: как сварить кабачковую икру, рассказала Наталья Рудова

Актриса Наталья Рудова по возвращении из отпуска села на диету. Красавица жалуется, что ей многое теперь нельзя, а вместо вкусняшек ей пришлось перейти на овощи и отказаться от сахара. Чтобы отвлечься, девушка решила поделиться рецептом своей кабачковой икры, которую приготовила накануне.
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«Для моей кабачковой икры я использовала:
2 средних кабачка;
2,5 моркови;
7-8 долек чеснока;
1 луковица;
1 болгарский перец;
2 больших томата (без кожи);
3 лавровых листа;
2 чайные ложки уксуса;
Соль, перец (по вкусу);
Столовую ложку оливкового масла (кому надо)», - перечислила ингредиенты звезда.
Готовит икру Рудова в кастрюле, предварительно ничего не обжаривая. На приготовление она потратила всего 20 минут. «Все сварила в кастрюле. Слила воду (почти полностью), блендером смешала все в кастрюле. Готово», - объяснила звезда.