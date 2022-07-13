«Всегда со мной»: Владимир Кузьмин продемонстрировал идиллию с женой, которая моложе него на 27 лет

Исполнитель хита «Симона» 67-летний Владимир Кузьмин уже больше двадцати лет влюблен в женщину по имени Екатерина, ставшей сказкой его жизни.

Любимой супруге, которая моложе него на 27 лет, Владимир Кузьмин посвятил порядка двухсот песен.

В микроблоге певец поделился совместным снимком с 40-летней Екатериной, много лет назад ставшей его музой.