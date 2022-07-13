«Всегда со мной»: Владимир Кузьмин продемонстрировал идиллию с женой, которая моложе него на 27 лет

Известный вокалист Владимир Кузьмин поделился редким фото с супругой Екатериной.
Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин. Фото: соцсети

Исполнитель хита «Симона» 67-летний Владимир Кузьмин уже больше двадцати лет влюблен в женщину по имени Екатерина, ставшей сказкой его жизни.

Любимой супруге, которая моложе него на 27 лет, Владимир Кузьмин посвятил порядка двухсот песен.

В микроблоге певец поделился совместным снимком с 40-летней Екатериной, много лет назад ставшей его музой.

 

Владимир Кузьмин и его жена Екатерина. Фото: соцсети

«Все, что вижу, все, что слышу, связано с тобой,
Ты то дальше, ты то ближе, но всегда со мной…» — подписал Владимир Кузьмин кадр строчкой из песни, которую посвятил жене.

Поклонники восхитились красивой парой, продемонстрировавшей идиллию.

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Напомним, Владимир Кузьмин и Екатерина поженились в 2001 году, а в 2013 обвенчались. Правда, в 2018 году Кузьмин объявил о разводе с Екатериной. Певец закрутил роман с молодой яхтсменкой. Но в 2020 году воссоединился с Екатериной. Та подтвердила журналистам, что вновь вместе с Кузьминым и никогда не прекращала общения с ним.

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