«Всегда прекрасный цветок»: певица Алсу показала моложавую красавицу маму

Накануне в семье певицы Алсу был праздник. Отмечала день рождения мама звезды Разия Исхаковна.
Певица Алсу публично поздравила близкого человека с праздником, посвятив ей пост в микроблоге и признавшись в любви.
Публикацию вокалистка сопроводила снимком мамы, напомнив всем, в кого она такая красавица.
«С днем рождения, мамик. У тебя нас много, а ты у нас одна. Будь здорова и просто будь», — написала Алсу.
Мама певицы Алсу. Фото: соцсети
Под публикацией в числе первых отметились именитые подруги певицы Алсу. Маму вокалистки поздравили Лариса Рубальская, певица Зара, жена Олега Газманова Марина.
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«С днем рождения мамочку! Дай бог крепкого здоровья», — отозвалась певица Зара.
«Розочка, милая, с днем рождения!» — поздравила поэтесса Лариса Рубальская.
«Алсу, обними маму! Всегда прекрасный цветок», — поздравила Марина Газманова.