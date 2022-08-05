«Всегда прекрасный цветок»: певица Алсу показала моложавую красавицу маму

Певица Алсу поздравила Разию Исхаковну с днем рождения.
Певица Алсу

Певица Алсу. Фото: соцсети

Накануне в семье певицы Алсу был праздник. Отмечала день рождения мама звезды Разия Исхаковна.

Певица Алсу публично поздравила близкого человека с праздником, посвятив ей пост в микроблоге и признавшись в любви.

Публикацию вокалистка сопроводила снимком мамы, напомнив всем, в кого она такая красавица.

«С днем рождения, мамик. У тебя нас много, а ты у нас одна. Будь здорова и просто будь», — написала Алсу.

Мама певицы Алсу. Фото: соцсети

Под публикацией в числе первых отметились именитые подруги певицы Алсу. Маму вокалистки поздравили Лариса Рубальская, певица Зара, жена Олега Газманова Марина.

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«С днем рождения мамочку! Дай бог крепкого здоровья», — отозвалась певица Зара.

«Розочка, милая, с днем рождения!» — поздравила поэтесса Лариса Рубальская.

«Алсу, обними маму! Всегда прекрасный цветок», — поздравила Марина Газманова.

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