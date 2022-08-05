«Всегда прекрасный цветок»: певица Алсу показала моложавую красавицу маму

Накануне в семье певицы Алсу был праздник. Отмечала день рождения мама звезды Разия Исхаковна.

Певица Алсу публично поздравила близкого человека с праздником, посвятив ей пост в микроблоге и признавшись в любви.

Публикацию вокалистка сопроводила снимком мамы, напомнив всем, в кого она такая красавица.