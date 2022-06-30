«Всегда переживал за меня»: на прощании с Пьером Нарциссом появилась его новая возлюбленная

Ксения Грин — якобы возлюбленная Пьера Нарцисса, которая встречалась с ним незадолго до смерти артиста, — прибыла на прощание с умершим 30 июня.

Девушка рассказала журналистам, что познакомилась с выпускником «Фабрики звезд» во время съемок клипа, и в последние месяцы были вместе.

«Пьер был очень душевным. Всегда переживал за меня. Говорил: «Что я буду делать, если тебя не станет?» А вышло наоборот...» — поделилась Ксения.

Она добавила, что незнакома с бывшей женой Нарцисса Валерией Калачевой, которая с большим трудом организовала прощание.

Напомним, певец родом из Камеруна женился на русской женщине, и у них родилась дочь. Однако в 2017 году брак распался из-за измен артиста. По словам одного из друзей Пьера, исполнитель хотел жениться и на Ксении, но ее родители оказались против появления внуков-мулатов.

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