«Всегда номер один»: Лолита восхитилась Пугачевой

В минувшие выходные в Москве прошел День города. В честь праздника телеканал «Муз-ТВ» организовал большое шоу на Поклонной горе. Одной из приглашенных на концерт звезд стала Лолита Милявская.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

После выступления певица ответила на вопросы журналистов. В числе прочего звезду спросили про Аллу Пугачеву. Лолита призналась, что очень уважает коллегу и считает ее настоящим революционером в российском шоу-бизнесе.