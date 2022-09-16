«Всегда номер один»: Лолита восхитилась Пугачевой

Певица с большим уважением относится к коллеге.
Лолита Милявская и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Лолита Милявская и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

В минувшие выходные в Москве прошел День города. В честь праздника телеканал «Муз-ТВ» организовал большое шоу на Поклонной горе. Одной из приглашенных на концерт звезд стала Лолита Милявская.

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После выступления певица ответила на вопросы журналистов. В числе прочего звезду спросили про Аллу Пугачеву. Лолита призналась, что очень уважает коллегу и считает ее настоящим революционером в российском шоу-бизнесе. 

«Алла Борисовна всегда номер один. Неважно, поет она или нет, ушла ли на пенсию. Это женщина, подарившая нам свободу вокала», — поделилась певица с сайтом «А теперь внимание!».

Милявская не стала критиковать Примадонну за ее недавнюю длительную поездку в Израиль. Артистка напомнила, что Алла Борисовна каждый год уезжает за границу, чтобы поправить здоровье.

«Жила в том климате, который ей нужен по сердцу. Летом она всегда там находилась. Это каждый год одно и то же писалось, сейчас раздули. Она точно никуда не уехала, она наша», — высказалась Лолита. 

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