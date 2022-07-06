«Всегда накормлен. Не один!»: Нелли Кобзон — о состоянии Бориса Моисеева после инсульта

В 2010 году у Бориса Моисеева случился инсульт, после которого артист перестал появляться на публике.

У танцора и певца до сих пор парализованы одна рука и губа.

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Вдова народного артиста Иосифа Кобзона, Нелли Кобзон, успокоила в эфире ТВЦ поклонников знаменитости.

По ее словам, с Борисом Моисеевым все в порядке. Конечно, насколько это возможно в его 68 лет и после перенесенного удара.

«Шанс всегда есть. Я про Бориса все знаю: он живет в своей квартире, всегда накормлен. Он не один!» — сказала 71-летняя Нелли Кобзон на шоу «Хватит слухов!».

Известно, что Борису Моисееву помогают сиделка и его директор Сергей Горох.

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