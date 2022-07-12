Всегда на стиле: Топурия в шелковом костюме цвета Tiffany устроила застолье на отдыхе с мужем и родней

Кети Топурияуже много лет выступает на сцене. Она признавалась, что ее поддержала сама Алла Пугачева, когда певица стала солисткой «А’Студио».

Теперь у нее есть своя армия поклонников. На сцене она зачастую выступает в модных нарядах. В обычной жизни артистка также предпочитает выглядеть броско.