Всегда на стиле: Топурия в шелковом костюме цвета Tiffany устроила застолье на отдыхе с мужем и родней

Кети Топурияуже много лет выступает на сцене. Она признавалась, что ее поддержала сама Алла Пугачева, когда певица стала солисткой «А’Студио».
Теперь у нее есть своя армия поклонников. На сцене она зачастую выступает в модных нарядах. В обычной жизни артистка также предпочитает выглядеть броско.
У Кети подрастает дочка Оливия, которая недавно отметила семилетие. А также с мужем Львом Деньговым она воспитывает сына Адама.
Этим лето певица много путешествует. На этот раз она с детьми прилетела в родные края. Топурия устроила застолье, где предстала в шелковом костюме цвета Tiffany. Она покрасовалась с парнями за столом, а также запечатлелась с мужем.
«Братья», – написала звезда.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами певицу. Она поддержала тренд на бельевой стиль вслед за Лерой Кудрявцевой, Алсу и другим модницами.
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«Кети, какая вы яркая», «Выглядите роскошно», «Ваши братья?», «Ох, как красиво», «Пир на природе — идеально», «Неужели вы в Грузии!», «Как вы красивы», — стали писать подписчики.