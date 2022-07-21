«Он всегда меня поддерживает»: Ивлеева - об отношениях с Элджеем после развода

Телеведущая Настя Ивлеева в программе «PRO-новости» высказалась об отношениях с рэпером Элджеем после расставания.
«Он поугорал, когда узнал, что я ищу мужчину. Он же всегда меня поддерживает. Очень странно, что мы говорим об этом в контексте: «Выбирай себе мужика».
По словам Ивлеевой, они с Элджеем - взрослые люди.
«Мы медийные люди, что нужно понимать. Условно, это если бы я обижалась на человека, который в каждом клипе снимается с девушкой и в главной роли не я, а какая-то актриса. Мы – люди шоу-бизнеса. Никто не знает, где правда, а где ложь», -заметила телеведущая.
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Напомним, что Элджей и Настя Ивлеева были вместе всего год. После развода они поддерживают добрые отношения.