«Он всегда меня поддерживает»: Ивлеева - об отношениях с Элджеем после развода

По словам телеведущей, они взрослые медийные люди.
Настя Ивлеева и Элджей

Настя Ивлеева и Элджей. Фото: соцсети

Телеведущая Настя Ивлеева в программе «PRO-новости» высказалась об отношениях с рэпером Элджеем после расставания.

«Он поугорал, когда узнал, что я ищу мужчину. Он же всегда меня поддерживает. Очень странно, что мы говорим об этом в контексте: «Выбирай себе мужика».

По словам Ивлеевой, они с Элджеем - взрослые люди.

«Мы медийные люди, что нужно понимать. Условно, это если бы я обижалась на человека, который в каждом клипе снимается с девушкой и в главной роли не я, а какая-то актриса. Мы – люди шоу-бизнеса. Никто не знает, где правда, а где ложь»,  -заметила телеведущая.

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Напомним, что Элджей и Настя Ивлеева были вместе всего год. После развода они поддерживают добрые отношения.

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