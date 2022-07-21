«Он всегда меня поддерживает»: Ивлеева - об отношениях с Элджеем после развода

По словам Ивлеевой, они с Элджеем - взрослые люди.

«Мы медийные люди, что нужно понимать. Условно, это если бы я обижалась на человека, который в каждом клипе снимается с девушкой и в главной роли не я, а какая-то актриса. Мы – люди шоу-бизнеса. Никто не знает, где правда, а где ложь», -заметила телеведущая.