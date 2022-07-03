«Всегда мечтала»: Жасмин заговорила о внуках

Впервые певица Жасмин вышла замуж в возрасте 19 лет. Ее избранником стал ресторатор Вячеслав Семендуев. В 1997 году, в возрасте 20 лет, она родила сына Михаила.

Недавно артистка призналась, что всегда мечтала как можно раньше выйти замуж, а затем стать молодой бабушкой.

«Я всю жизнь мечтала выйти рано замуж, родить рано детей, стать молодой мамой и стать, соответственно, молодой бабушкой. В этом есть цель женщины. Для меня счастье быть бабушкой и я никогда в жизни не скажу своим внукам — называйте меня по-другому. В чем тогда смысл этой жизни? Это тот путь, который каждая женщина проходит», — поделилась Жасмин с изданием WomanHit.ru.

По словам певицы, с сыном Михаилом, которому уже 25 лет, они часто говорят на тему семьи и будущих наследников.