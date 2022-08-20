«Всегда мечтала убрать волосы»: почему Пугачевой приходилось носить парики

В начале своей карьеры Алла Пугачева неизменно предпочитала укладкам парики. Чаще всего Примадонна выбирала объемную копну волос. По ее словам, именно такая прическа подходила к ее типу лица.
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«Я всегда мечтала убрать волосы, но мой имидж мне мешал. К сожалению, моя форма подбородка не позволяет мне носить такие укладки», — делилась Пугачева с «КП».
Сейчас звезда по-прежнему частенько носит парики. Пару лет назад она даже наглядно продемонстрировала свой шиньон, сняв его с головы прямо перед камерами.
«Это я для своих детишек надеваю», — отметила тогда Алла Борисовна.
Как рассказывал Александр Стефанович, в 70-е годы на «Мосфильме» даже был отдельный цех, где шили парики для Пугачевой. Тогда шиньоны были на пике моды. Помимо этого, певице было удобно с ними на гастролях.
«Не всегда после дороги мы свежо выглядим. Для того чтобы выглядеть хорошо и опрятно, Пугачевой просто надо было надеть красивый парик», — вспоминал режиссер при жизни.