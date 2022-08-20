«Всегда мечтала убрать волосы»: почему Пугачевой приходилось носить парики

В начале своей карьеры Алла Пугачева неизменно предпочитала укладкам парики. Чаще всего Примадонна выбирала объемную копну волос. По ее словам, именно такая прическа подходила к ее типу лица.

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«Я всегда мечтала убрать волосы, но мой имидж мне мешал. К сожалению, моя форма подбородка не позволяет мне носить такие укладки», — делилась Пугачева с «КП».

Сейчас звезда по-прежнему частенько носит парики. Пару лет назад она даже наглядно продемонстрировала свой шиньон, сняв его с головы прямо перед камерами.