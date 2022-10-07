Всегда леди: уехавшая в Америку Стеша Маликова щегольнула в джинсах клеш с прорезями на коленях

Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова, модель и дизайнер Стефания Маликова некоторое время назад уехала в США.
Наследница звездного семейства хорошо проводит время за океаном, не забывая демонстрировать стильные образы, ради которых за ней, собственно, и следят подписчики.
На этот раз Стефания Маликова показала стритстайл-образ, отправившись на прогулку по осеннему городу.
Стеша Маликова облачилась в обтягивающий топ, сочетав его с джинсами клеш с прорезями на коленях. Образ она дополнила туфлями-лодочками, а в качестве аксессуара взяла сумку-шопер лимонного оттенка.
Стефания Маликова. Фото: соцсети
«Давай красивое видео, я буду идти, а ты просто зажми и удерживай большую кнопку. Мой лучший фотограф so faaa», - подписала кадр Стефания Маликова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Поклонники тут же осыпали комплиментами утонченную красавицу Стешу Маликову.
«Какая же вы красавица, Стефания!», «Очаровательная и милая, Стеша», «Леди, она и в джинсах леди», «Модница», - высказались в Сети.