Всегда леди: уехавшая в Америку Стеша Маликова щегольнула в джинсах клеш с прорезями на коленях

Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова, модель и дизайнер Стефания Маликова некоторое время назад уехала в США.

Наследница звездного семейства хорошо проводит время за океаном, не забывая демонстрировать стильные образы, ради которых за ней, собственно, и следят подписчики.

На этот раз Стефания Маликова показала стритстайл-образ, отправившись на прогулку по осеннему городу.