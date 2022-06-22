«Всегда была улыбка и позитив»: Яна Чурикова высказалась о смерти Пьера Нарцисса

Известного исполнителя Пьера Нарцисса все знали как жизнерадостного и позитивного парня, поверить в его смерть невозможно. Именно так сказала директор по запуску канала МТV, телеведущая Яна Чурикова:

«В это невозможно поверить. Настолько жизнелюбивый и яркий, энергичный. Эти новости не монтируются с реальностью, слов не находится. Если почитать, что пишет дочка про него, это настолько трогательно. У него всегда была улыбка и позитив, несмотря ни на что».

Яна надеется, что в России музыканта не забудут:

«Хочу, чтобы он там и остался в памяти зрителей, которым он дарит свое искусство и улыбку», — сообщает Телеканал «360».

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