«Всегда будут смотреть свысока или как на предателя»: Сергей Астахов – об эмиграции

С февраля многие российские звезды покинули страну. Причем, большинство сделало это так громко, что о возвращении назад теперь не ведет и речи. Например, актриса Чулпан Хаматова начала поливать грязью страну, отреклась от звания народной артистки и заслужила от коллег нелестные характеристики.

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Актер Сергей Астахов не понимает сбежавших из страны. По его мнению, они бесятся с жиру.

«Что тебе здесь, плохо? Тебя здесь любят, носят на руках, у тебя все хорошо», — рассказал сайту «Вокруг ТВ» Астахов.

Актер убежден, что еще ни один русский эмигрант не обрел счастья на чужбине: «Потому что там всегда на тебя будут смотреть свысока или как на предателя».